Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (8 WTA, favorita nr. 8) a fost eliminata surprinzator de usor chiar din primul tur al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce s-a inclinat in doua seturi simetrice, 6-1, 6-1, in fata conationalei sale Varvara Graceva (97 WTA).…

- Bianca Andreescu a parasit surprinzator Australian Open 2023 in turul al doilea, sportiva cu origini romanești fiind invinsa de Cristina Bucșa, jucatoare care reprezinta Spania, dar care s-a nascut la Chișinau.

- ​Amanda Anisimova incepea excelent sezonul 2022 și ajungea pana in optimi la Australian Open, dar fosta eleva a lui Darren Cahill nu s-a descurcat la fel de bine la ediția din acest an și a fost invinsa inca din primul tur.

- Aventura romancei Jaqueline Cristian la Australian Open 2023 a fost una scurta, sportiva noastra fiind invinsa fara drept de apel de Jessica Pegula, a treia favorita a Grand Slamului de la Melbourne.

- Organizatorii turneului WTA Adelaide 2 au fost nevoiti sa anunte anularea celor doua semifinale, dupa ce Veronika Kudermetova si Paula Badosa au intampinat probleme medicale. Veronika Kudermetova si Paula Badosa au abandonat inainte de semifinalele de la WTA Adelaide 2 Organizatorii au fost pusi in…

- Irina Bara (locul 173 WTA) a fost eliminata in primul tur al calificarilor de la Australian Open 2023. Sportiva noastra a condus cu 5-1 in decisiv, dar nu a putut gasi resursele necesare pentru a inchide partida.

- Irina Begu a reușit vineri un meci excelent și a obținut calificarea in semifinalele turneului „WTA 500” de la Adelaide, dupa ce a invins-o pe locul 9 WTA și favorita numarul 4, Veronika Kudermetova.

- Jimmy Connors (70 de ani), fost lider mondial din circuitul ATP, a declarat ca nu se poate pronunța in cazul Simonei Halep, tenismena de 31 de ani aflata in mijlocul scandalului de dopaj, dar spera ca aceasta va reveni in circuit „pentru ca imi place stilul ei, e genul de jucatoare care muncește din…