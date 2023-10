Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul Robert Kennedy Jr, nepotul presedintelui american asasinat “JFK”, a anuntat luni ca va candida ca independent la alegerile prezidentiale din 2024, o decizie care i-ar putea afecta atat pe democratul Joe Biden, cat si republicanul Donald Trump, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. Avocat…

- Alegerile din SUA mereu te fac sa cugeți asupra viitorului, dat fiind ca ele au o importanța nu numai pentru poporul american și democrația americana, dar și pentru restul omenirii. America este cea mai importanta țara a lumii occidentale, și de cum va fi noua ei conducere depinde agenda globala și…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor, in ciuda faptului ca, momentan, a spus „Nu!” in mai multe limbi straine. ”Anul viitor in mai-iunie poate sa spuna Da!”, este de parere liderul UDMR.…

- Candidatii republicani la alegerile prezidentiale din Statele Unite, de anul viitor, s-au confruntat intr-o noua dezbatere televizata in platourile Fox Business din California. Temele principale au fost imigratia, sanatatea, economia si razboiul din Ucraina.

- Presedintele rus Vladimir Putin a opinat marti ca punerea sub acuzare a fostului presedinte american Donald Trump are motivatie politica si arata ca sistemul politic din Statele Unite este ''putred'', informeaza Reuters si AFP, conform AGERPRES.Trump, care este favorit la obtinerea candidaturii republicane…

- Donald Trump a denuntat cu fermitate data stabilita de un judecator pentru inceperea procesului sau federal la Washington cu privire la presiunile electorale din 2020, calificand decizia „ingerinta electorala” in alegerile prezidentiale din 2024, relateaza AFP. Intr-o postare pe reteaua sa Truth Social,…

- Candidatul surpriza la alegerile prezidentiale din Guatemala, Bernardo Arevalo, care a fost tinta unor tentative de excludere in timpul campaniei electorale, a castigat cel de-al doilea tur de scrutin, duminica, pe baza promisiunii de a pune capat coruptiei, relateaza AFP preluat de news.ro"Avem…