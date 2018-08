Stiri pe aceeasi tema

- In Italia va fi sambata zi de doliu national, in cursul diminetii fiind organizata o ceremonie funerara solemna la centrul de expozitie Fiera de Genova, in memoria victimelor tragediei care s-a produs marti pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, relateaza AFP, preluata de Agerpres. …

- Guvernul populist si de extrema dreapta italian a declarat razboi societatii gestionare a autostrazii, care intentioneaza sa apere, dar care a inregistrat pierderi pe bursa dupa surparea dramatica a unei portiuni a viaductului de la Genova, in nordul tarii, relateaza AFP. La fata locului, macarale si…

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat ca un roman a murit in urma prabusirii segmentului de autostrada, in apropiere de Genova, informeaza Mediafax. Operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in desfasurare. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa…

- Guvernul italian a confirmat miercuri, la finalul unei sedinte a consiliului de ministri desfasurata la Genova, ca intentioneaza sa revoce concesiunea societatii care gestioneaza tronsonul de autostrada care s-a prabusit marti, provocand moartea a 39 de oameni, relateaza AFP. "Am anuntat deja ca vom…

- Un roman a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orasului Genova, au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Bilantul prabusirii unui segment de autostrada, in Italia, a ajuns, miercuri,…

- Zeci de pompieri si medici au scotocit muntii de asfalt sfaramat in care s-a transformat viaductul Morandi din Genova. Au folosit caini, excavatoare, elicoptere, drone si camere cu termoviziune in speranta ca vor mai gasi supravietuitori sub daramaturi. Premierul Italiei a fost aseara in zona tragediei…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca un roman se afla printre victimele tragediei din Italia, unde o portiune a unui pod s a probusit, in apropiere de Genova, pe Autostrada A10. Un bilant recent spune ca 35 de persoane au murit in aceasta catastrofa, iar sub ruinele podului ar putea fi zeci de…

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, tr...