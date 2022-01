Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Focsani aduce la cunostinta persoanelor fizice și juridice ca, incepand cu data de 4 ianuarie 2022, se vor putea achita impozitele și taxele locale aferente anului fiscal in curs. Acestea se pot achita cu numerar sau cardul bancar la sediul Primariei Municipiului Focșani, cat și…

- Direcția Taxe și Impozite locale Piatra Neamț avertizeaza contribuabilii sa nu incerce sa plateasca taxele și impozitele locale din cauza operațiunilor de inchiderea anului fiscal 2021, respectiv deschiderea noului an fiscal, in primele zile ale anului 2022. Ce se poate plati totuși? Se pot plati online…

- Taxele și impozitele pe care le vor plati in 2022 persoanele fizice și agenții economici din Municipiul Adjud vor fi ajustate cu rata inflației inregistrata la 31 octombrie 2021. Hotararea a fost adoptata de plenul Consiliului Local Adjud in ședința extraordinara care a avut loc in data de 25 noiembrie…

- O mamica din Suraia, diagnosticata cu parapareza spastica și polineuropatie demielinizanta senzitivo-motorie, ne cere ajutorul. Dar nu pentru ea, ci pentru baiețelul ei de 5 ani diagnosticat cu tetrapareza spastica. Afecțiunea pe care o are Andrei Sebastian Tudose implica, in majoritatea cazurilor,…

- Taxele și impozitele locale pentru anul 2022 vor fi majorate la nivelul municipiului Focșani cu 2,6%, rata inflației pentru anul 2020. Proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede masuri de sprijin financiar pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si Comitetul National Paralimpic, in sensul alocarii a unei parti din taxele incasate din jocurile de noroc. S-au inregistrat 312 voturi ‘pentru’ si o abtinere.…

- Autoritațile din Mera dau 863.180 lei pentru refacerea infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitaților naturale produse in comuna anul acesta, fondurile fiind alocate printr-o hotarare de Guvern in vara. Inițial, autoritațile din Mera calculasera ca valoarea totala estimata a lucrarilor este…

- Primaria Suraia va amenaja un parc pentru locuitorii comunei. Primarul comunei Suraia, Maria Stroe, a anunțat ca in perioada urmatoare va fi scos la licitație proiectul privind amenajarea unui parc in localitate. Proiectul va fi amplasat in zona Gara, va avea o suprafața de 1,6 hectare și va cuprinde…