Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții decedați in incendiul din Secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Piatra Neamț nu vor fi trecuți ca morți de COVID-19, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din ancheta. Surse judiciare au...

- Ce zece pacienți care au decedat in urma incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț, se aflau in stare critica și primeau ingrijiri in secția ATI. Este vorba de șapte barbați și trei femei cu varsta cuprinsa intre 67 și 86 de ani. Ceilalți șase pacienți, care se aflau in salonul alaturat celui care…

- 10 pacienți au murit, iar alte șapte persoane, intre care și medicul de garda care a intrat in flacari in incercarea de a salva pacienții, au fost ranite. Doctorul a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului și este in stare grava, fiind transferat la un spital din Bruxelles. Iata, mai jos, succesiunea…

- Flacarile puternice au mistuit complet un salon în care se aflau 8 pacienti ATI, în timp ce alte 8 persoane aflate la sectia de terapie intensiva au fost salvate miraculos de medicul de garda. Din pacate, ulterior 2 din pacientii scosi din flacari aveau…

- Alexandra Furnea, supraviețuitoare a calvarului din clubul Colectiv, a balbelor autoritaților sanitare și infecțiilor nosocomiale din Romania, a scris, sambata noapte, la aproape șase ore de la incendiul mistuitor din Secția ATI a spitalului Piatra Neamț, pe Facebook, despre cine imparte, in opinia…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a ajuns sambata la Piatra Neamț, acolo unde zece oameni și-au pierdut viața dupa un incendiu izbucnit la secția ATI a Spitalului Județean. Pe langa medicul de garda care a fost ranit grav incercand sa-i salveze pe bolnavi, alte trei cadre medicale au fost ranite, a mai…

- Sapte pacienti internati la sectia ATI a spitalului judetean Neamt din Piatra Neamt au murit sambata seara in urma unui incendiu care a afectat sectia unitatii spitalicesti. Alte doua persoane, una fiind medic, sunt in stare grava. in total, 16 pacienti erau internati in cele doua saloane ale sectiei…

- Incepand de astazi, secția de terapie intensiva de la Spitalul modular de la Lețcani isi dubleaza capacitatea, aceasta ajungand la 12 paturi, a declarat managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț. Carmen Dorobaț: ”La secția exterioara de la Lețcani pana in momentul de fața am…