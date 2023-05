Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea de supraveghere aeriana a NATO in statele baltice va avea sediul temporar in Letonia in loc de Estonia in 2024, au afirmat duminica ministri ai apararii din tari vecine membre ale UE, relateaza Agerpres.

- Estonia si Letonia au in vedere achizitionarea sistemului de aparare aeriana german Iris-T, a anuntat duminica la Riga ministrul eston al apararii, Hanno Pevkur, dupa discutii cu omoloaga sa letona Inara Murniece, informeaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres.Cele doua republici baltice intentioneaza…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a gazduit la Chișinau o delegație de miniștri de externe din cadrul formatului Nordic-Baltic 8 (NB8), care cuprinde Letonia, Suedia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Lituania și Norvegia. In cadrul intrevederii, oficialii au discutat despre…

- Testul pregatit de autoritațile lituaniene va avea loc sambata, intre orele 11.00 și 21.00, cand legaturile cu rețeaua energetica a Rusiei vor fi decuplate de catre operatorul Litgrid AB, relateaza Agerpres care citeaza Bloomberg.„Pentru prima data in istoria sa, sistemul de electricitate din Lituania…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat decretele de demitere a ambasadorului rus in Letonia, Mihail Vanin, și a ambasadorului rus in Estonia, Vladimir Lipaev. Documentele au fost publicate vineri pe portalul oficial de informații juridice, potrivit agenției ruse Tass.Lipaeev a parasit Estonia la…

- Cel mai puternic motiv de ingrijorare, atat pentru sectorul public, cat și pentru cel privat, ar trebui sa fie creșterea gradului de indatorare dincolo de limitele sustenabilitații.Este avertismentul lansat pe rețelele sociale Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al Bancii Naționale…

- Rata locurilor de munca vacante in trimestrul patru al anului trecut a fost de 3,1% in zona euro si de 2,8% in Uniunea Europeana, cele mai mici valori ale acestui indicator inregistrandu-se in Bulgaria si Romania (ambele cu 0,8%), arata datele publicate luni de Eurostat.La polul opus, statele…

- Piloții militari romani vor participa cu patru avioane F-16 la misiunea de poliție aeriana in țarile baltice, in perioada aprilie - iulie 2023. In total, la misiunea sub comanda NATO, va participa un detașament format din aproximativ 100 de militari, informeaza Ministerul Apararii Naționale.