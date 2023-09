Suprataxare pentru bănci - TradeVille Suprataxare Pentru Banci Ministrul Finanțelor, Marcel Bolos, a anunțat, luni seara, ca va impune o taxa asupra profiturilor excepționale ale bancilor din Romania, pe modelul Italiei si Ungariei. Ieri, acțiunile Bancii Transilvania si ale BRD au inchis ședința de tranzacționare in scadere cu 2.43%, respectiv 2.74%, dupa un declin de peste 3% fiecare, in cursul ședinței. Patria Bank, o alta banca listata la BVB, a inregistrat un declin al cursului bursier de 4.19%. (Surse: Economica.net;BVB) Activitate Turistica In Creștere, In Luna Iulie Activitatea turistica din Romania a… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

