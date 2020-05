Suprafeţele afectate de secetă nu vor depăşi 1,2 milioane hectare. Consumul intern de cereale, acoperit de producţia din toamnă "Seceta este in toata Europa si afecteaza in primul rand tot ceea ce s-a insamantat in toamna. O sa avem in maximum 10 zile evaluarea pagubelor produse la aceste culturi. Repet, discutam de 2,9 milioane hectare care au fost insamantate in toamna, dar in pre-evaluarile pe care le avem nu vor depasi 1 - 1,2 milioane hectare suprafetele care sunt grav avariate. Speranta noastra este ca tot ceea ce insamanteaza fermierii in aceasta perioada sa dea posibilitatea ca productiile sa fie acoperitoare, iar deficitul de pierderi sa nu fie foarte mare si sa avem suficiente cereale. Si aici ma refer, in… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

