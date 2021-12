Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva Covid-19 a fost declarata obligatorie in Ecuador de la varsta de cinci ani, o premiera mondiala pentru aceasta grupa de varsta, a anunțat joi Ministerul Sanatații, transmite digi24.ro cu referire la AFP.

- Articolul VIDEO Distracția buzoienilor s-a mutat in Parcul Crang, unde s-a deschis Orașelul Copiilor se poate citi integral pe Stiri de Buzau . La Buzau, luminițele si decoratiunile din „Oraselul Copiilor” au fost aprinse in acest weekend. Tabloul de sarbatoare a fost completat de parcul de distracții…

- Vremea se va raci in Bucuresti, temporar la ploua, iar cerul va fi noros pe parcursul zilelor de luni si marti, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Astfel, in intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 - 30 noiembrie, ora 20:00, in Capitala, temperatura maxima va fi de 12…

- Premierul propus de PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, vineri, ca in urma discutiilor s-a stabilit ca va creste pensia minima de la 800 la 1.000 de lei, vor fi indexate pensiile cu 10% si va fi acordata cea de-a 13 indemnizatie pentru persoanele cu handicap.

- Primaria Bacau organizeaza, in perioada 8 - 10 octombrie 2021, prima editie a "Oktoberfest Moldovenesc". Evenimentul va avea loc in Parcul "Cancicov", in zona fantanii arteziene, in intervalul orar 10,00 - 20,00."Oktoberfest Moldovenesc isi propune sa aduca bucuria in inimile bacauanilor in aceasta…

- Reguli noi și dure pentru cei care folosesc trotinetele electrice pe drumurile publice. Este pentru prima data cand legislația de circulație devine obligatorie și pentru cei care folosesc un astfel de mijloc de transport.