- Bancile au inceput sa reactiveze popririle pe conturi suspendate in pandemie, pentru ca Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern care amana executarile silite nu a fost publicata in Monitorul Oficial. Premierul Ludovic Orban a declarat ca actul normativ va fi publicat astazi sau maine. Intre timp, contribuabilii…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca ordonanta de urgenta adoptata saptamana trecuta care prevede esalonarea datoriilor restante de la declansarea starii de urgenta si suspendarea si dupa 25 octombrie a executarilor silite urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial luni sau marti.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat ca Poliția Animalelor a fost inființata prin Ordonanța de Urgența. Aceasta va funcționa in subordinea Poliției Romane, personalul noii structuri urmand sa fie angajat in urmatoarele doua luni, la finele carora va fi funcționala. Guvernul a aprobat…

- Agricultorii afectați de seceta pot cere ajutoare de stat, potrivit Ordonanței de Urgența publicata, astazi, in Monitorul Oficial. Schema a fost aprobata, anterior, de Comisia Europeana. "Stim...

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența prin care se acorda zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor in cazul in care scolile vor fi inchise din cauza epidemiei de coronavirus.Documentul, care urmeaza sa apara in Monitorul Oficial, stabileste ca unul dintre parintii copilului…