- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata, 8 aprilie, un mesaj pentru romanii care sarbatoresc Pastele Catolic și i-a salutat totodata pe cei care serbeaza „astazi” Floriile, sarbatoare care pica, insa, duminica, 9 aprilie. „Cu prilejul Sfintelor Pasti, le transmit credinciosilor romano-catolici,…

- Duminica Floriilor este ziua in care praznuim Intrarea Mantuitorului in Ierusalim, care inaugureaza ultima saptamana din viața Sa pamanteasca. Astfel, din aceasta zi incepe Saptamana Patimilor.

- Duminica Floriilor, care amintește de Intrarea Domnului in Ierusalim, este o sarbatoare foarte importanta pentru creștini. In Romania, aceasta zi cu semnificație speciala este presarata de tradiții, superstiții și obiceiuri.

- In duminica dinaintea Pastelui, in acest an pe 9 aprilie, Ortodoxia serbeaza Floriile, ziua in care Mantuitorul Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, calare pe un manz de asin, iar oamenii l-au intampinat cu ramuri de finic (curmal) in maini.

- Duminica Floriilor sau a Stalpilor este una dintre cele 12 sarbatori imparatești din cursul anului bisericesc. Sarbatoarea simbolizeaza Intrarea Domnului in Ierusalim, orașul unde a inceput sa fie celebrata. Floriile deschid „Saptamana Mare", dupa cele 40 de zile de post pe care redincioșii ortodoxi…

- Postul Pastelui incepe, in 2023, pe data de 27 februarie si are o durata de 40 de zile, pana la sarbatoarea Invierii Domnului, care are loc pe 16 aprilie. Lasata secului 2023. Traditii si superstitii. Ce nu ai voie sa faci cu nici un chip in seara dinaintea Postului Pastelui ca sa nu atragi raul Lasata…

- La 40 de zile de la Craciun, creștinii ortodocși praznuiesc Intampinarea Domnului. In popor, sarbatoarea este cunoscuta sub denumirea de Stretenia. Astazi este cinstit momentul aducerii pruncului Iisus la Templul din Ierusalim.