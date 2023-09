Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Politehnicii Iași, Leo Grozavu (56 de ani), a luat foc dupa ce LPF a anunțat, azi, ca partida de duminica, cu Sepsi, din runda cu numarul 7 din Superliga, a fost amanata. LPF a decis sa amane partida dintre Poli Iași și Sepsi, din Superliga. Decizia ii avantajeaza pe covasneni, care joia…

- Victor Dican, 22 de ani, este curtat de St. Etienne (10 titluri in Franța) și Lech Poznan (8 campionate in Polonia), care au intrebat Botoșaniul despre condițiile de transfer, dorind sa faca o mișcare in mercato pana la finele lunii august. Mijlocașul Victor Dican este unul dintre tinerii jucatori ai…

- FCSB a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe Stadionul Steaua, intr-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal.La revenirea sa in Ghencea, dupa opt ani, FCSB a obtinut victoria prin golul marcat de Andrea Compagno (67 - penalty), dupa un fault comis de mijlocasul croat…

- Mijlocașul Deian Sorescu (25 de ani) a fost titular și integralist in remiza dintre echipa la care este legitimat, Rakow, și Warta Poznan, scor 2-2, intr-o partida din runda cu numarul 3 din prima liga poloneza. Revenit la Rakow dupa o scurta perioada petrecuta sub forma de imprumut la FCSB, Deian…

- Clubul FC Rapid a ajuns la un acord de principiu cu Cristiano Bergodi, cel care este așteptat maine pentru a semna contractul de antrenor principal se arata intr-un comunicat emis pe pagina de Facebook a clubului din Giulești.” Antrenorul italian, un fost mare jucator al lui Lazio, a adus ultimul…

- Dupa ce a cucerit titlul in Superliga si si-a castigat dreptul de a participa in preliminariile Ligii Campionilor, FC Farul Constanta se indreapta acum catre un nou obiectiv. Este vorba despre Supercupa Romaniei, meci in care sportivii vor da piept cu castigatoarea Cupei Romaniei, Sepsi Sfintu Gheorghe.Partida…

- Arbitrajul video (VAR) a verificat 1.368 de faze in 318 meciuri si a intervenit de 126 pentru a corecta deciziile initiale ale arbitrilor in sezonul 2022-2023. Asta spune o statistica a Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) publicata, vineri, pe site-ul oficial al FRF. Primul meci oficial din Romania…

