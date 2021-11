Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 13-a s-a dovedit a fi una cu ghinion pentru Triumf Poiana Campina, mai ales ca singurul gol al partidei de pe teren propriu cu CS Scorțeni Bordeni a venit tot in minutul 13, dra in poarta poienarilor. Și avea sa fie singurul gol la meciului....

- Triumf Poiana Campina a mers pe terenul liderului Superligii B Prahova cu gandul sa faca o figura cat mai frumoasa și sa aduca toate cele trei puncte. Ei bine, elevii lui Alin Postolache și Valentin Bunea au reușit o victorie entuziasmanta, nefiind deloc puțin lucru sa marchezi de cinci ori in poarta…

- La fel ca și in alte situații, despre care am mai scris la momentul potrivit, dezinteresul unor echipe pentru competiție duce o pata neagra pe obrazul unui fotbal de nivel județan și așa destul de afectat de scandaluri. La fel s-a intamplat și duminica, 17 octombrie, la meciul Triumf Poiana Campina…

- Dupa remiza din prima etapa dintre Triumf Poiana Campina și Sportul Campina, scor 2-2, duminica a fost al doilea meci care a opus echipe din acesta zona, de aceasta data intalnindu-se Triumf Poiana Campina și CS Campina.

- Triumf Poiana Campina a reușit in acesta saptamana o mica lovitura pe piața transferurilor, asigurandu-și serviciile unui jucator valoros al Campinei ultimilor ani - Mugurel Negreanu. Din pacate, pentru el și noua sa echipa, primul meci a adus o infrangere la scor de neprezentare, intr-un meci cu foarte…

- In condițiile in care Triumf Poiana Campina nu a mai jucat, cei de la Ologeni anunand ca nu se pot prezenta, singurul meci din zona a ramas cel dintre Sportul Campina și Olimpia Cireșanu. Iar spectatorii care au luat calea arenei nu au avut ce regreta, chiar daca formația campineana nu a invins... Șase…

- Deplasare dificila pentru Triumf Poiana Campina in etapa a 4-a din Superliga B Prahova, etapa intermediara desfașurata miercuri, 1 septembrie. Poienarii au avut una dintre cele mai lungi deplasari, la Puchenii Mari, pe un teren execrabil, in fața unei echipe gazda arțagoasa, rea, care a cautat in permanența…

- Dupa remiza spectaculoasa de pe teren propriu cu Sportul Campina, echipa Triumf Poiana Campina s-a deplasat in prima sa intermediara la Ploiești, pentru a intalni formația Unirea Teleajen. ”Nu a fost meci, a fost corida, un macel, o execuție publica in care arbitrul Ionuț Neagu a jucat rolul principal,…