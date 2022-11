Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a prognozat miercuri ca preturile la energie vor scadea cu 11% in 2023, dupa un salt de 60% in acest an ca urmare a invaziei rusesti din Ucraina, dar a adaugat ca o cresterea economica mondiala mai lenta precum si restrictiile impuse in China din cauza Covid ar putea duce la o scadere…

- Georgieva a spus ca perspectivele pentru economia globala ”devin mai intunecate”, avand in vedere socurile cauzate de pandemia de Covid-19, invazia Rusiei in Ucraina si dezastrele climatice de pe toate continentele si ca s-ar putea inrautati. ”Ne confruntam cu o schimbare fundamentala in economia globala,…

- Roubini, a carui perspectiva asupra prabușirii bulei imobiliare din 2007 pana in 2008 i-a adus porecla „Doctorul Dezastrului”, a spus ca cei care se așteapta la o criza superficiala in SUA ar trebui sa se uite la șocurile negative de aprovizionare generate de pandemie, conflictul dintre Rusia și Ucraina…

- Vineri, premierul indian, Narendra Modi i-a spus lui Vladimir Putin ca acum nu este o epoca de razboi, securitatea alimentara, a ingrașamintelor și a combustibililor fiind printre preocuparile majore ale lumii in prezent, relateaza Reuters . „Știu ca epoca de astazi nu este o era a razboiului și am…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat joi, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez, Xi Jinping, tentativele occidentale de a crea "o lume unipolara". Putin a salutat "pozitia echilibrata" a Beijingului cu privire la Ucraina.

- Comisia Europeana urmeaza sa anunte miercuri propuneri, inclusiv obiective de reducere a consumului de energie electrica si un plafon de venituri pentru centralele care nu utilizeaza gaze naturale. Ministrii Energiei din UE vor organiza o intalnire de urgenta pe 30 septembrie, pentru a incerca sa convina…

- Ministerul Apararii al Japoniei a cerut ieri un nou buget anual record, subliniind ca lumea se confrunta cu „cele mai mari provocari de la Al Doilea Razboi mondial”, cu referire directa la Rusia si China, a transmis AFP, preluata de Agerpres. Tokyo isi propune in special sa amelioreze capacitatile rachetelor…