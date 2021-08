„Coloanele creatiei”, in versiunea SuperBIT (varianta originala aici ) In 2022 va fi lansat un balon umplut cu heliu, care folosește o noua tehnologie. In acest balon va fi instalat un telescop care va efectua masuratori importante in astronomie, inclusiv pentru studiul materiei intunecate. Noul telescop in balon se numește SuperBIT, are un cost mult mai mic decat cele spațiale, va putea fi intreținut mult mai ușor decat unul plasat pe un satelit și va efectua observații astronomice unice.