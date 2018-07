Super reduceri la pachetele de slabit de la Silhouette

Stiri pe aceeasi tema

- Loto 6/49 din 17 iunie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica 17 iunie 2018, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super...

- Simona Halep, nr. 1 mondial, joaca, sambata, de la ora 16:00, marea finala a turneului de la Roland Garros, impotriva americancei Sloane Stephens, poziția a 10-a in clasamentul WTA. (Console si accesorii gaming) CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, transmite LIVE TEXT super-finala French Open, in…

- Dupa scandalul in care a fost implicat, saptamana trecuta, Ilie Nastase s-a ”lecuit” de condus! CANCAN.RO, SITE-UL NUMARUL 1 DIN ROMANIA, l-a intalnit pe fostul mare tenismen in timp ce un prieten de nadejde l-a scos in oraș! (Super oferte la accesorii gaming) Saptamana trecuta, polițiștii l-au prins…

- Alexandru Razvan Versin, fiul directorul executiv adjunct al APIA Gorj, Mihai Versin, iși va pune pirostiile pe 2 iunie, aleasa inimii sale fiind tocmai fiica afaceristului Nicu Sarcina, mezina Georgiana. Nunta, care se anunța una eleganta, va aduna pe 2 iunie, in zona Preajba, lumea buna a…

- Vesti bune pentru soferii din Romania! Amenzile aplicate de Politia Rutiera vor putea fi anulate mult mai usor in instanta. Conform RTV, care citeaza avocat.net, Inalta Curte a emis o decizie conform careia amenzile pe ale caror procese verbale exista greseli sau fapta comisa de contravenient nu…

- Zeci de spectacole remarcabile, produse de teatre din Romania sau de companii de renume din Europa și un concert Subcarpați, alaturi de prezențe celebre ale teatrului romanesc - Marcel Iureș, Maia Morgenstern, Florin Piersic jr. și dezbateri interactive pe teme de mare interes. Așa se prezinta ediția…

- Si inca o data, cea mai fidela fata s-a intors cu siguranta! Va suna cunoscute aceste versuri dragi cititori? Ei bine, este vorba chiar de ea, de Dana Coteanu zisa si Marijuana, care s-a intors, dar nu cu o noua melodie hip-hop/rap, ci cu un nou scandal!