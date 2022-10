Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul Kanye West – White Lives Matter. Cum i-a afectat imaginea și afacerea! Kanye West a fost in centul atenției la Paris Fashion Week. Celebrul rapper s-a pus singur intr-o lumina proasta și a starnit un scandal de proporții. Kanye a creat și promovat o serie de tricouri cu mesajul White Lives…

- Super outfituri pe strazile din Paris in timpul saptamanii modei In ciuda ploii și a vremii nefavorabile, o mulțime de fashioniste și influenceri au luat cu asalt strazile din Paris. Bineințeles, cu ocazia Saptamanii Modei . Nu oricum, ci purtand cele mai cool ținute din garderoba. Iata in continuare…

- Influencerii au impanzit strazile Londrei dupa inmormantarea Reginei. Cu ce haine au epatat! Intotdeauna, aparițiile Street Style din cadrul saptamanilor modei reprezinta o sursa nesecata de inspirație. La fel se intampla și zilele acesta in cadrul London Fashion Week. Atenția fotografilor nu este nici…

- Cu ce vestimentații creative au ieșit in evidența influencerii la Stockhom Fashion Week Inainte de debutul marilor saptamani ale modei de la New York, Londra, Paris si Milano, a avut loc recent saptamana modei de la Stockholm. Pe catwalk, marile case de moda și designerii internaționali și-au prezentat…

- Red carpet la MTV Video Awards 2022. Cum s-au imbracat vedetele Red Carpet la MTV VMA! Evenimentul desfașurat seara trecuta la New York a reprezentat un prilej perfect pentru marile vedete de a etala, pe covorul roșu, cele mai spectaculoase ori mai indraznețe ținute. Iata aici doar cateva dintre acestea!…

- Celebritațile autohtone s-au imbracat senzațional pentru festivalul UNTOLD 2022. Luxul și opulența nu ai lipsit din atmosfera celor patru zile de UNTOLD Festival. Ținutele și accesoriile pe care le-au etalat vedetele la festival ajung și la mii de euro. Alina Ceușan, Alexia Eram și Ioana Grama au…

- Dress Code: All White. Cum s-au imbracat vedetele la evenimentul K18 Noile produse din gama PEPTIDE PREP au fost descoperite in premiera de peste 100 de hairstyliști și specialiști din industria de frumusețe profesionala, celebritați, influenceri și reprezentanți Mass Media. Invitații au respectat dress…

- Un autocar a intrat marți in vitrina unui magazin de pe strada Vaugirard, din Paris, ranind șapte persoane, dintre care doua sunt in stare grava, potrivit Le Parisien. Un astfel de accident este rar intalnit in mijlocul Parisului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…