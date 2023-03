Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si China sunt „preocupate” de prezenta in crestere a NATO in Asia, afirma presedintii Vladimir Putin si Xi Jinping intr-o declaratie comuna semnata marti la finalul convorbirilor desfasurate la Kremlin, informeaza AFP si Reuters.

- Giganții energetici de stat chinezi au facut o serie de investiții de mai multe miliarde de dolari in Rusia, unul dintre cei mai importanți furnizori de petrol și gaze ai Chinei, in diferite etape ale lanțului de aprovizionare cu energie, scrie reuters.com. Parteneriatul a crescut in importanța pe masura…

- Președintele american Joe Biden a declarat la inceputul acestei saptamani ca planuiește sa vorbeasca ”in curand” cu omologul sau chinez, Xi Jinping. Aceste discuții au loc periodic, la cateva luni, insa momentan au trecut peste 4 luni de cand cei doi lideri de stat au discutat. Xi Jinping merge in Rusia,…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros,…

- Intr-un document publicat pe site-ul oficial, Ministerul de Externe de la Beijing a cerut reluarea discuțiilor de pace, incetarea sancțiunilor unilaterale și și-a subliniat opoziția fața de utilizarea armelor nucleare, scriu CNN și Kommersant. Intr-un moment in care Beijingul este supus presiunilor…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia in urmatoarele luni, pentru o intalnire cu omologul sau, Vladimir Putin, in contextul in care Beijingul a elaborat un plan de pace si vrea contacte cu toate partile pentru oprirea razboiului din Ucraina. Fii la curent…

- Ministerul chinez de Externe a spus ca SUA „nu au dreptul sa dea prelegeri” despre posibila furnizare de arme de Beijing catre Moscova, informeaza RBC-Ucraina cu referire la o declarație a purtatorului de cuvint al Ministerului chinez de Externe Wang Wenbin, citata de CNN. Intr-o conversație cu reporterii,…

- UPDATE 00.00 - Presedintele Volodimir Zelenski este increzator ca armata ucraineana va avea „foarte curand” armele si echipamentele necesare pentru a recupera teritoriile cucerite de rusi, dar subliniaza ca pana atunci, rezistenta pe care o opun luptatorii ucraineni in fata atacurilor furibunde ale…