Stiri pe aceeasi tema

- Politistii lugojeni cauta un individ care luni dimineata a rasturnat cu intentie o motocicleta in cartierul Stadion. Momentul in care barbatul impinge motocicleta a fost surprins de camerele de supraveghere montate in cartier. Oamenii legii roaga lugojenii care il recunosc pe individ sa furnizeze la…

- Politia din Brasov este in cautarea unui tanar care, duminica, a talharit o batrana care abia se putea deplasa, in apropierea unor blocuri din zona Grivitei. Camerele de supraveghere au surprins momentul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Agenti din cadrul Politiei Municipiului Brasov, Biroului de Investigatii Criminale, Serviciului Criminalistic si Biroului Judetean de Politie Transporturi Brasov au efectuat o actiune cu efective marite, luni, care a vizat identificarea persoanelor fara adapost si a persoanelor care sub pretextul cautarii…

- Un barbat disparut de acasa de la inceputul lunii iulie a revenit la domiciliu, dupa doua saptamani. Florin Horvath, in varsta de 35 de ani, plecase pe 9 iulie la serviciu, la Cluj-Napoca. Vazand ca nu mai revine acasa, cunoscuții au dat alarma. Poliția l-a dat disparut și a cerut tuturor celor care…

- Camerele de supraveghere au surprins un accident spectaculos, intr-un sens giratoriu din Suceava, care a avut loc joi, 12 iulie. In imagini se observa cum, la ora 23.35, șoferul unui autoturism pierde controlul direcției, sare peste scuarul dintre cele doua sensuri de mers și se oprește cu mașina intr-un…

- Reprezentantii Politiei Cluj au mai multe indicii privind un principal suspenct al unui incident deosebit de grav, care a avut loc pe 21 iunie, atunci cand un angajat al ISU Cluj a fost ranit in urma unei explozii. Langa masina sa fusese plasat un dispozitiv explozibil cu o noapte in urma.

- Tanarul era sa le provoace membrilor familiei un atac de cord atunci cand a aparut, viu și nevatamat, la propriul priveghi. Incidentul a avut loc in Paraguay, in satul Santa Teresa din departamentul de est al Amambay. Juan Ramon Alfonso Penayo, 20 de ani, a lipist de acasa pentru cateva zile, iar prietenii…

- Editia de iunie a revistei Historia aduce, asa cum v-am obisnuit, subiecte noi si captivante din mai multe categorii ale istoriei. Dosarul acestei luni este unul aniversar – 170 de ani de la Revolutia pasoptista. Historia va poarta in trecut, pe urmele messenienilor, in tara maslinelor, dar si la Hollywood,…