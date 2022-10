Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat, astazi, ca Moscova ar trebui sa ia in considerare utilizarea unei arme nucleare cu randament scazut in Ucraina dupa o noua infrangere majora pe campul de lupta, informeaza Reuters.

- Ramzan Kadirov, liderul Ceceniei, a declarat sambata, pe canalul sau de Telegram, ca Moscova ar trebui sa foloseasca o arma nucleara in Ucraina, dupa infrangerea de la Liman, unde Putin a ordonat retragerea soldaților sai.

- Ucraina a incercuit fortele rusesti in jurul unui bastion care este esential pentru Moscova, in orasul de la est Liman, intr-o operatiune care este inca in desfasurare, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei ucrainene, scrie The Guardian. Fortele Rusiei de la Liman sunt intre 5.000 si 5.500…

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski nu crede ca Vladimir Putin blufeaza cand spune ca Moscova ar fi pregatita sa foloseasca arme nucleare pentru a apara Rusia, a consemnat Reuters și Agerpres . Intr-un discurs televizat, saptamana trecuta, Putin a declarat ca Moscova va folosi ”toate mijloacele disponibile”…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu crede ca seful statului rus Vladimir Putin blufeaza cand spune ca Moscova ar fi pregatita sa foloseasca arme nucleare pentru a apara Rusia, a consemnat Reuters.

- Președintele american Joe Biden a spus ca Rusia nu ar trebui sa fie declarata stat sponsor al terorismului, eticheta pe care Ucraina a promovat-o de cand a inceput invazia rusa invaziei ruse. Declarația președintelui american vine dupa ce Moscova a amenințat luna trecuta ca va rupe legaturile cu Statele…

- Sistemele de siguranta ale centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei au fost activate joi, dupa ce intreruperi ale furnizarii electricitatii au fost semnalate pe zone intinse din teritoriul controlat de trupele ruse, relateaza agentia RIA, citata de Reuters, in timp ce Moscova

- Președintele american Joe Biden a cerut luni Rusiei și Chinei sa arate „buna-credința” și se implice in negocieri privind controlul armamentului nuclear, subliniind ca Moscova, in special, are datoria de a da dovada de responsabilitate dupa ce a invadat Ucraina. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca…