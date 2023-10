Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a dezvaluit marti noul sau tanc Barak pentru Corpul Blindat al Fortelor Terestre, o platforma echipata cu inteligenta artificiala, senzori, radar si camere mici, scrie Monitorul Apararii și Securitații, care citeaza defensenews.com.

- Intr-un spital, bunastarea și siguranța pacienților și personalului medical reprezinta prioritați de top. Montarea de camere de supraveghere intr-o maternitate este o inițiativa esențiala pentru a asigura un mediu securizat și securizant pentru toți cei implicați.

- In perioada 9 10 septembrie 2023, pompierii militari din judetul Bihor au actionat pentru stingerea a patru incendii, unul dintre acestea producandu se la o locuinta din Oradea si trei, la terenuri virane din Tinca, Cheresig si Oradea. In perioada 9 10 septembrie 2023, pompierii militari din judetul…

- Traficul din județul Bihor este blocat și sunt momente de panica. S-au raportat scurgeri de gaze la un TIR care transporta butelii. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, incidentul a avut loc pe DN…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Tinca, județul Bihor, a fost reținut, fiind acuzat ca a schingiuit o pisica. Imaginile violente au fost postate pe internet.In urma apariției pe o rețea de socializare a unui filmuleț in care o persoana schingiuia o pisica, joi, polițiștii din Salonta, județul…

- Principala suspecta in cazul criumei de la Mangalia a fost surprinsa de mai multe camere de supraveghere amplasate in oras in timp ce transporta geamantanul in care se presupune ca s ar fi aflat cadavrul Alinei, fata de 18 ani din Vaslui ucisa. In imagini se poate observa cum fata cara geamantanul si…

- In era tehnologiei digitale, sistemele de supraveghere au devenit o necesitate pentru securitatea și protecția proprietaților și persoanelor. Doua dintre cele mai utilizate tipuri de camere de supraveghere sunt cele analogice și IP. Ambele au numeroase avantaje și funcționalitați specifice, iar alegerea…

- Un baiețel in varsta de 7 ani a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost lovit de o mașina, pe un drum din satul Zizin, judetul Brasov. Accidentul este considerat ca fiind unul ciudat, și asta pentru ca șoferul a facut o manevra neașteptata: in timp ce minorul incerca sa traverseze, acesta a dat cu…