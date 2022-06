Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea la dispoziție 1,39 miliarde euro pentru investiții in modernizarea sectorului energetic, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera și a putea atinge obiectivele in materie de clima și energie asumate la nivelul Uniunii, pana in 2030. Vorbim de o suma importanta, pusa la dispoziție…

- Parlamentarii europeni au cerut joi dreptul la initiativa legislativa, apreciind ca astfel s-ar consolida democratia in Uniunea Europeana si s-ar restabili echilibrul intre institutiile Uniunii, arata un comunicat al Parlamentului, publicat pe pagina de internet a acestuia, la adresa https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220603IPR32135/time-for-parliament-to-have-a-direct-right-of-legislative-initiative,…

- Marți, 7 iunie 2022, in plenul Parlamentului European vor fi dezbatute mai multe propuneri legislative extrem de importante. Acestea vor face parte din pachetul FIT for 55, cel mai ambițios pachet legislativ dedicat protecției mediului și combaterii fenomenului incalzirii globale. Reamintesc faptul…

- Fluidizarea transportului de marfuri venite din Ucraina in Portul Constanta Marian-Jean Marinescu, coordonatorul Comisiei de Transport din Parlamentul European pentru grupul PPE. Foto: Sorin Cealera Fluidizarea transportului de marfuri spre Ucraina a fost unul dintre principalele puncte de discuție…

- Avem in fața o aniversare, a batranului continent, cu multe semne de intrebare. Europa de-acum, cu toate provocarile existente, ar merita sa incheie fiecare zi sub semnul unei victorii ca cea din 9 mai. Pentru asta, liderii ei trebuie sa ințeleaga ca unitatea nu poate exista in afara echitații intre…

- Statele membre ale UE, Comisia si Parlamentul au finalizat sambata o noua legislatie care va permite sa se lupte mai bine impotriva derapajelor pe Internet, cum ar fi discursurile instigatoare la ura, campaniile de dezinformare sau vanzarea de produse contrafacute, potrivit AFP. Citește și: Mai multe…

- Ieri, 20 aprilie, Comitetul pentru Piața Interna din Parlamentul European a luat o decizie care, deși nu pare de o importanța capitala, e una care ne va schimba viețile tuturor. Nu cred ca mai exista cineva printre noi care, la un moment dat sau altul, sa nu fi rostit: Ai cumva un incarcator? Ei bine,…

- Suntem obligați sa oferim alternative serioase la toate constrangerile și crizele de care au parte tinerii in vremurile astea. Dorința de a descoperi, bucuria de a se regasi printre cei ca ei dar, totuși, traind și invațand acolo unde-și doresc, le-au fost amanate de pandemie. Acum, li se pun in fața…