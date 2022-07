Suntem ok? Desigur! Merg pe o strada din centrul Bucureștiului, cu mainile in buzunar și gandurile aiurea. De copil am fost mai receptiv la evenimentele din jurul meu… Iar ce se intampla acum prin lume m-a cam dat peste cap. Nimic nu mai e „normal“, nimic nu mai e la locul lui. Gandesc ca actuala societate are probleme. Mari… Se vede cu ochiul liber… Ce ma uimește cel mai tare este naivitatea extrema sau poate inconștiența la care s-a ajuns. Ma uitam la conducatorii de stat și de guvern prezenți la diferitele reuniuni din ultimele saptamani cat de senini și cat de zambareți sunt, Parca lumea e doar a lor și se bucura… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

