Suntem mai precauți: a scăzut consumul de energie electrică în gospodării Consumul de energie electrica al populatiei a fost mai mic cu 4,4% in perioada ianuarie-martie 2022, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In acelasi timp, consumul industriei a scazut cu 1,1%, iluminatul public a crescut cu 1,3%, iar, pe total, consumul de electricitate la nivel national a fost mai mic cu 2% in primul trimestru. Productia a fost si ea redusa cu 5,7%, ajungand la 14,8 TWh. Cel mai mult a scazut productia in hidrocentrale, cu 25%. In schimb, cantitatea generata din surse regenerabile a crescut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

