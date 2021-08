Sunt vedete cunoscute și continua să locuiască în garsoniere! George Mihăiță face și 7000 euro pe lună /Exclusiv Sunt artisti cunoscuți, unii fac bani buni, insa locuiesc in garsoniere! George Mihaița, Eugen Cristea și Florin Chilian se simt bine intre cei patru pereți, la modul propriu, ai caselor lor de cațiva zeci de metri patrați. George Mihaița are o garsoniera de 36mp In capul listei, George Mihaița face circa 7000 de euro pe luna din funcțiile sale, inclusiv cea de director al Teatrului de Comedie, și prefer sa locuiasca intr-o garsoniera de 36 mp. Actorul s-a descurcat in viața. A avut publicații, cafenele și, de 20 de ani conduce Teatrul de Comedie. Din lunga sa cariera de actor beneficiaza de o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tatal biologic al lui Cabral, fost Ministrul al Sanatații, Alexandre Ibacka-Dzabana a fost arestat in țara sa. Medicul (77 ani) este in spatele gratiilor din luna martie a.c., chiar inaintea alegerilor din țara vest africana, pe motiv ca a incercat sa ”destabilizeze procesul electoral”. Inițial s-a…

- Beatrice Rancea a demisionat din funcția de director al Operei din Iași. Fosta jurata de la ”Dansez pentru tine” este cercetata pentru delapidare. Numele cunoscuta regizoare de teatru și opera se afla intr-un dosar de frauda in care este principalul suspect. In luna martie, Beatrice Rancea a fost ”vizitata”…

- Relaxarea restrictiilor impuse in ultimii doi ani de pandemia COVID-19 se vede si la nivelul institutiilor de invatamant superior, in primul rand in reluarea conferintelor stiintifice. Un astfel de exemplu putem observa la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, unde va avea loc, in toamna -…

- Experiența de balerina pe care a dobandit-o in ani numeroși de munca a plasat-o pe Beatrice Rancea mereu pe primul loc in ceea ce privește dansul. Cu toate acestea, de cand a ieșit din lumina reflectoarelor, bruneta a fost implicata in mai multe scandaluri, iar astazi a și demisionat din funcția de…

- Desi cei doi erau divortati, barbatul continua sa-si chestioneze fosta nevasta in privinta relatiilor pe care le are. O plecare cu copilul la munte a pus insa capac la toate. Gelozia i-a distrus unui barbat casnicia si l-a adus in fata instantei, chemat de fosta sotie, ingrozita de purtarea lui. Spre…

- Pe 21 iulie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Campulung, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de amenințare, și au reținut un barbat de 43 de ani, din Campulung.…

- Beatrice Rancea a fost plasata din nou sub control judiciar, dupa ce, in urma cu 11 zile, scapase de aceasta masura. Ea este acuzata de constituirea unui grup infracțional organizat, care ar fi delapidat subvențiile acordate Operei de catre Ministerul Culturii, prin achiziții nejustificate sau cheltuieli…

- Au fost sau nu puși atacatorii Cristinei de sora lor sa o bata? Aceasta a fost intrebarea ce a stat pe buzele tuturor telespectatorilor, dupa ce tanara mamica din Iași a susținut la Acces Direct ca ar fi fost lovita cu bestialitate de foștii cumnați ai concubinului ei. Iata ce a declarat Roxana, femeia…