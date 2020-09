Stiri pe aceeasi tema

- Milos Vystrcil, președintele Senatului Cehiei, sfideaza China, al carei ministru de Externe l-a amenințat ca „trebuie sa plateasca un pret ridicat” pentru vizita oficiala in Taiwan, considerata un afront de catre Beijing. Facand trimitere la celebrul discurs al lui John F. Kennedy, „Ich bin ein berliner”,…

- Presedintele Senatului ceh Milos Vystrcil s-a angajat, intr-un discurs rostit in fata parlamentarilor taiwanezi, sa apere libertatea si celelalte valori democratice, demnitarul ceh primind medalia diplomatica de onoare din partea legislativului de la Taipei, relateaza dpa potrivit Agerpres. Vystrcil…

- O suta saisezeci si sapte de parlamentari din partidul centrist al presedintelui francez Emmanuel Macron si din grupurile aliate si-au exprimat sustinerea pentru noul ministru de interne, care a fost numit in aceasta functie in pofida faptului ca a fost acuzat de viol, informeaza miercuri dpa potrivit…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, este de parere ca Parlamentul sa ramana in sesiune aproape permanent, poate cu o scurta vacanța de maximum 2 saptamani. Liderul ALDE mai susține ca, la fel, ar trebui sa se intample in tot sistemul public, astfel incat pierderile provocate de pandemia COVID-19…

- Presedintele Senatului ceh a declarat marti ca se va duce in Taiwan in august cu o delegatie a unor companii locale, in pofida criticilor si amenintarilor Chinei, potrivit AFP."Voi merge in Taiwan. Sunt convins ca este o decizie buna", a declarat presei Milos Vystrcil, presedintele camerei…