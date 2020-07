Sunt sau nu sănătoase alternativele vegetariene la carne? Răspunsul nutriționistului Parerile referitoare la consumul de carne sunt imparțite. In vreme ce unii spun ca nu ar trebui sa lipseasca din alimentație, alții sunt de parere ca, pe termen lung, consumul carnii are efecte negative asupra sanatații. Medicul nutriționist italian Gianluca Mech a dezvaluit adevarul despre acest subiect. „Dieta vegetariana este o dieta sanatoasa, atata vreme cat ea este prescrisa de un medic specialist. Daca e sa vorbim despre proteinele vegetale, precum tofu sau seitan, acestea trebuie consumate de maximum 2-3 ori pe saptamana. Asta deoarece principala sursa de proteina trebuie sa ramana leguminoasele.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

