Sunt mari probleme la Renault. Producția, oprită în România și alte țări Constructorii auto Renault si Stellantis au anuntat vineri ca vor suspenda productia de automobile la mai multe uzine din cauza deficitului mondial de semiconductori, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Un purtator de cuvant de la Renault a precizat ca, in cursul saptamanii viitoare, grupul va suspenda productia la o uzina din Franta si alte doua uzine din Maroc si Romania, timp de cateva zile. Purtatorul de cuvant nu a oferit detalii cu privire la posibilul impact asupra productiei. Separat, Stellantis, grupul rezultat in urma fuziunii dintre constructorul francez PSA si cel italian Fiat Chrysler,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

