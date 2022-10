Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua și-a sarbatorit azi ziua de naștere și a ales s-o faca pe Muntele Athos. Artista a vrut sa se afle in pelerinaj la locul sfant din Grecia in ziua in care a implinit 34 de ani. Cu puțin timp in urma, le-a vorbit fanilor ei despre experiența pe care a avut-o.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nelu Popa a marturisit ca s-a impacat cu fosta soție. Fostul iubit al lui Carmen de la Salciua planuiește sa o ceara in casatorie din nou pe femeia care i-a adus pe lume un copil. Ce a marturisit.

- Marian Corcheș, iubitul lui Carmen de la Salciua, a fost prins furand curent, iar acesta este judecat in dosarul de furt. Carmen de la Salciua a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre problemele penale pe care partenerul ei le are inca din anul 2019.

- Afaceristul care și-a parasit nevasta pentru artista Carmen de la Salciua este cu un pas in pușcarie, dupa ce a fost prins furand curent. Marian Corcheș, care mai are o condamnare, pentru ca a condus beat, a marturisit, ieri, ca a aflat de la reporterii SPYNEWS ca este judecat in dosarul de furt.

- Carmen de la Salciua, scandal cu fostul iubit, saxofonistul din trupa! Fostul artistei iese la atac cu dezvaluiri uluitoare. Declarațiile care o vor infuria pe cantareața. Ce spune Nelu Popa dupa ce Carmen de la Salciua i-ar fi spus ca nu mai vrea sa auda de el.

- Marina Voica a atins varsta de 86 de ani și este mai activa dect mulți tineri. De ziua ei de naștere, celebra artista a acordat un interviu de la ea de acasa, pentru Antena Stars, in care a dezvaluit cateva ganduri și cum reușește sa fie mereu atat de plina de viața și joviala.

- Carmen de la Salciua a amanat nunta cu Marian Corcheș pentru anul viitor. Fosta soție a lui Culița Sterp și iubitul ei erau deciși sa faca pasul cel mare anul acesta, insa fara a da prea multe detalii, vedeta a declarat ca lipsa timpului i-a determinat sa amane evenimentul. Carmen de la Salciua, fosta…

- Maria Constantin a dat primele declarații despre nunta, dupa ce a fost ceruta in casatorie de Robert Stoica la Splash! Vedete la apa. Iata cand va avea loc marele eveniment din viața artistei, dar și ce a declarat ea, in exclusivitate pentru Antena Stars!