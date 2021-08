Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30 de case si curti au fost inundate, cablurile electrice avariate, iar mai multe strazi au fost acoperite de de aluviuni in urma ploilor care s-au abatut asupra zonei Bran-Moieciu. Pe Valea Lata peste 20 de gospodarii și pensiuni au ramas izolate accesului rutier. Apele involburate, cu tone…

- Vantul a batut cu putere in Capitala. Furtuna a inceput in jurul orei 22.15 și a crescut in intensitate. La ora 22.45, meteorologii au emis avertizari Cod galben de averse și vijelii pentru București și județul Ilfov, iar autoritațile au transmis un mesaj RO-ALERT. Mai multe geamuri au fost sparte de…

- Un grup de copii este blocat la Duruitoarea, iar in aceeași zona din județul Neamț, drumul județeam DJ 155F (drumul axial Bicaz – Durau) este blocat pe ambele sensuri de mers. Mai multe autoturisme sunt blocate din cauza aluviunilor și a copacilor cazuți, astfel ca și salvatorilor le este greu sa ajunga…

- A fost potop in județul Cluj, iar localitatea Ocolisel a fost maturata de o viitura. Un barbat a ramas sechestrat in mașina pentru ca nu a mai putut inainta din cauza potopului. A reușit sa se autoevacueze. Autoritațile au emis mesaje Ro-Alert de vreme deosebit de severa in mai multe localitați din…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de furtuni, valabila in toata tara, pana sambata seara, iar in 39 de judete si in Bucuresti va fi Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina si cantitati de apa insemnate. Totodata, au fost actualizate avertizarile de canicula, intrucat vineri valul de…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, duminica, ca Guvernul va adopta saptamana viitoare o Hotarare privind acordarea de ajutoare financiare pentru familiile afectate de inundații. “Anunt acum o Hotarare de Guvern pentru a ne asigura ca ajutoarele de urgența ajung rapid la persoanele care au nevoie. Vom…

- In primele 5 luni ale anului 2021, polițiștii au constatat 882 de infracțiuni, dintre care 775 prevazute de Codul vamal, 100 prevazute de Codul fiscal și 7 infracțiuni de evaziune fiscala. Au fost inregistrate 712 dosare penale, in care sunt cercetate 1.099 de persoane. De asemenea, au fost capturate…

- Hidrologii din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) au emis, joi, o atenționare cod portocaliu de inundații pentru raurile mari din bazinul hidrografic Dunarea. Potrivit INHGA, ca urmare a precipitațiilor inregistrate, celor prognozate și propagarii, se pot produce…