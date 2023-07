Cea de-a doua ediție a SUNSCREEN Film & Arts Festival va avea loc la Constanța, in perioada 17 – 20 august 2023. Inițiat anul trecut de organizatorii celui mai mare eveniment de film din țara – TIFF, festivalul iși propune sa aduca in fața publicului de la malul marii cele mai noi și apreciate filme romanești și internaționale, concerte și invitați speciali. Anul acesta, SUNSCREEN se extinde și in Mamaia, unde vor avea loc proiecții de film pentru turiști. Locațiile Sunscreen Film & Arts Festival 2023 sunt Piața Ovidiu, Plaja Reyna, Centrul MEPT „Jean Constantin” și Piața Cazino din Mamaia. „In…