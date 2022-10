Sunak, desemnat lider al Partidului Conservator, pentru a deveni premier al Regatului Unit

Stiri pe aceeasi tema

- Rishi Sunak a avut o primire incredibil de puternica din partea colegilor sai in timp ce li se adresa. In afara camerei, s-au auzit urale, batai foarte puternice pe birouri, iar unii chiar au batut in uși. Fostul secretar de mediu George Eustice le-a spus parlamentarilor ca urmeaza o mare provocare,…

- Rishi Sunak a fost desemnat luni noul lider al Partidului Conservator luni si urmeaza sa devina premier al Regatului Unit, diupa ce Penny Mordaunt s-a retras luni din alegerile interne, urmand exemplul lui Boris Johnson, in urma demisiei din post a lui Liz Truss dupa 44 de zile de mandat relateaza AFP…

- Fostul ministru de finante britanic Rishi Sunak a anuntat duminica, pe Twitter, ca va candida la functia de prim-ministru al Regatului Unit, pentru a "redresa" economia tarii si a "uni" Partidul Conservator. "Regatul Unit este o tara mareata, insa noi ne confruntam cu o profunda criza economica", a…

- “Regatul Unit este o tara mare, dar ne confruntam cu o criza economica profunda. Alegerea pe care partidul nostru o face acum va decide daca urmatoarea generatie va avea mai multe oportunitati decat ultima. De aceea candidez pentru a fi urmatorul prim-ministru si lider al Partidului Conservator. Vreau…

- Fostul premier Boris Johnson ar vrea sa candideze din nou pentru pozitia de lider al Partidului Conservator si de premier, dar un coleg a catalogat initiativa drept „fantezie” . Johnson considera ca revenirea in centrul scenei politice este in „interesul national” britanic, afirma surse citate de publicatia…

- Liz Truss a devenit oficial astazi noul Prim-Ministru al Regatului Unit, dupa ce s-a intalnit cu Regina Elisabeta a II-a la Castelul Balmoral din Scoția. Truss, fost ministru de externe in ultimul an, l-a invins luni pe rivalul Rishi Sunak in cursa pentru a deveni liderul Partidului Conservator. Ea…