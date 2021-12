Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, scor 2-6, in etapa a 16-a a campionatului turc de fotbal. Malatyaspor a terminat meciul in inferioritate numerica, dupa ce Haddabi a fost eliminat in minutul 65 pentru cumul de cartonașe galbene. In urma acestui rezultat, Malatyaspor ramane pe loc retrogradabil in Turcia, locul 18 din 20. Alanyaspor a urcat pe locul 6, cu 27 de puncte. Dupa meci, Marius Șumudica a spus ca o cauza a eșecului este lipsa de valoare a echipei. In plus, el susține ca va mai ramane la echipa doar daca se fac transferuri.…