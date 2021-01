Stiri pe aceeasi tema

- Publicația Gaziantep Pusula susține ca echipa antrenata de Marius Șumudica (49 de ani) pregatește o adevarata lovitura pe piața transferurilor: aducerea lui Alexandre Pato (31), ex-AC Milan sau Chelsea. Gaziantep, pregatita de Marius Șumudica, are un sezon excepțional. Astazi a urcat pe primul loc in…

- Alexandru Maxim (30 de ani), marcator in victoria de astazi a lui Gaziantep cu Ankaragucu, scor 2-0, a enumerat pilonii pe care echipa lui Marius Șumudica iși consolideaza succesul din acest sezon, in care a urcat pe locul 1 in Turcia! Mijlocașul roman spune ca Șumi și colegii sai din staff reușesc…

- Marius Șumudica se afla într-una dintre cele mai bune perioade ale carierei de antrenor, tehnicianul român reușind o noua victorie cu Gaziantep (lider provizoriu în Turcia). La finalul meciului cu Ankaragucu (câștigat cu 2-0 și în care Alexandru Maxim a avut un…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a comentat victoria echipei sale cu Ankaragucu, scor 2-0. Gaziantep a urcat, provizoriu, pe primul loc in Turcia! Cu cele 3 puncte aduse de golurile lui Alexandru Maxim și Sahin, Gaziantep a urcat pe primul loc in Turcia! Imediat dupa meci, Șumi…

- Antrenorul roman Marius Șumudica e sultan in Turcia. Antrenorul lui Gaziantep a fost desemnat antrenorul anului 2020. Sondajul a fost facut de cei de la Futbol Arena pe Instagram, iar Marius Șumudica a ieșit pe primul loc, dupa ce a primit 40.617 voturi. Doar varful Sorloth a mai strans atatea…

- Gaziantep a obținut o victorie importanta in Turcia, 3-1 cu Fenerbahce, iar la finalul meciului jucatorii echipei l-au surprins pe antrenorul Marius Șumudica (49 de ani) cu un cadou. Dupa meciul din etapa trecuta, victoria in deplasare cu campioana Istanbul Basaksehir (2-1), Șumudica a dorit sa le ofere…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a comentat rezultatul mare obținut de echipa sa, care a invins-o pe Fenerbahce cu 3-1. Antrenorul roman spune ca victoria echipei sale a fost meritata și a elogiat prestația elevilor sai. Șumi a dat dovada de fair-play, laudandu-și adversarii, despre…

- Marius Șumudica, 49 de ani, antrenorul lui Gaziantep, a sarbatorit in stilu-i caracteristic victoria cu Bașakșehir, scor 2-1. Suspendat, antrenorul roman a privit victoria contra campioanei Turciei din tribune. Imediat dupa fluierul final al arbitrului Abdulkadir Bitigen, Șumi s-a descatușat și a imitat…