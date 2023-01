Stiri pe aceeasi tema

Compania Masdar din Emiratele Arabe Unite si Hidroelectrica vor colabora pentru productia de energie regenerabila, fiind deja demarate discutiile la nivel tehnic, iar cei de la Taqa sunt interesati de dezvoltarea proiectelor de infrastructura de transport al energiei

Ministrul interimar al Energiei din Bulgaria s-a aflat vineri la Istanbul pentru discutii despre care spera ca vor duce la un acord luna aceasta privind accesul pe termen lung la terminalele de gaze naturale lichefiate (GNL) din Turcia vecina si tranzitul gazelor pana la granita sa, transmite Reuters

Consumul mondial de carbune ar urma sa atinga cel mai ridicat nivel din istorie in 2022 si va ramane la un nivel similar in urmatorii ani, in pofida eforturilor globale destinate reducerii dependentei de cel mai poluant combustibil fosil, arata un raport publicat vineri de Agentia Internationala

Vicecancelarul german Robert Habeck a afirmat ca ar purta la brat banderola multicolora 'OneLove' la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar si astepta sa vada ce s-ar intampla, daca ar fi in locul portarului Manuel Neuer, insa a subliniat ca decizia ii apartine capitanului selectionatei Germaniei, informeaza

Ramura regionala a Al Qaeda i-a indemnat pe musulmanii din intreaga lume sa evite Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, deși nu a amenințat cu atacuri și nu a promovat violența in legatura cu acest eveniment, potrivit unui grup de monitorizare citat de Reuters.

Compania Masdar, din Emiratele Arabe Unite, care se ocupa cu productia de energie regenerabila, este interesata sa investeasca in Romania, in colaborare cu Hidroelectrica, a anuntat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Atacurile aeriene rusesti au lovit cel putin jumatate din capacitatea de generare de energie termica a Ucrainei, a declarat vineri ministrul ucrainean al Energiei, German Galuscenko, intr-un interviu pentru Reuters, scrie News.ro.