Stiri pe aceeasi tema

- Liderii arabi au condamnat sambata bombardamentele Israelului in Fasia Gaza, care dureaza deja de doua saptamani, si au cerut eforturi reinnoite pentru a pune capat ciclului de violenta care dureaza de decenii intre israelieni si palestinieni, la Summitul pentru Pace din Cairo.

- Regele Iordaniei Abdullah a declarat sambata, in discursul sau de deschidere la Summitul pentru Pace de la Cairo, ca stramutarea fortata sau interna a palestinienilor ar fi o crima de razboi, transmite Reuters.Summitul are loc in timp ce Israelul pregateste un asalt terestru asupra Gazei, in urma…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a cerut sambata, cu prilejul participarii sale la Summitul pentru Pace care se desfasoara in apropierea capitalei Egiptului, Cairo, ca tarile occidentale care sustin Israelul sa inteleaga odata pentru totdeauna ca viata unui arab nu valoreaza mai putin decat cea…

- Summitul extraordinar a fost convocat de președintele Consiliului European, Charles Michel, cu scopul de a cristaliza la nivel UE o viziune clara și unitara privind liniile de acțiune in acest cadru complex, conflictul avand consecințe inclusiv pentru Uniunea Europeana și cetațenii europeni.Liderii…

- Explozia din Fașia Gaza i-a infuriat pe musulmani, care nu pot crede altceva decat ca Israelul a bombardat spitalul. In Iordania, Liban, Iran și Turcia, mii de oameni au luat cu asalt reprezentanțele diplomatice ale Israelului și aliaților sai, scrie digi24.ro .

- Liderii europeni se reunesc de urgenta, prin videoconferinta, pentru a incerca sa transmita un mesaj unitar cu privire la razboiul dintre Israel si Hamas. Presedintele american Joe Biden se va deplasa miercuri in Israel pentru o vizita de solidaritate. Iranul a avertizat luni despre o posibila „actiune…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat marți, 17 octombrie 2023, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format videoconferința, pe tema situației din Orientul Mijlociu. Summitul extraordinar a fost convocat de Președintele Consiliului European, Charles Michel, cu scopul de…

- Summitul extraordinar a fost convocat de președintele Consiliului European, Charles Michel, cu scopul de a cristaliza la nivel UE o viziune clara și unitara privind liniile de acțiune in acest cadru complex, conflictul avand consecințe inclusiv pentru Uniunea Europeana și cetațenii europeni.Liderii…