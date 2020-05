Summitul G7: Angela Merkel a refuzat invitaţia lui Donald Trump de a participa ''în persoană'' Cancelarul federal german Angela Merkel a refuzat invitatia presedintelui american Donald Trump de a participa în persoana la un preconizat summit al G7 în SUA, a informat vineri Politico, preluata de Reuters.



"Cancelarul federal îi multumeste presedintelui Trump pentru invitatia lui la summitul G7 de la sfârsitul lui iunie la Washington. La ora actuala, luând în considerare întreaga situatie pandemica, Angela Merkel nu poate accepta o participare personala, o deplasare la Washington", a declarat purtatorul de cuvânt al guvernului…

Sursa articol: hotnews.ro

