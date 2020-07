Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni, reuniți la Bruxelles, au intrat in prelungiri; nu au ajuns inca la un acord privind viitorul buget multianual și fondul de relansare - de care Europa are atata nevoie in contextul pandemiei COVID-19.

- Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene au decis sa se reintalneasca duminica la pranz pentru a continua discutiile pe marginea planului de relansare economica post-coronavirus, transmit agentiile internationale de presa, citand o sursa oficiala. Reuniti de vineri dimineata la Bruxelles,…

- Mai-marii statelor europene aflați la Bruxelles au reluat, sambata, in cea de-a doua zi a summit-ului de la Bruxelles, negocierile vizand planul de relansare a economiei Uniunii. In cursul acestei dimineți, Charles Michel, președintele Consiliului European, a inaintat o noua propunere de compromis,…

- Liderii PSD sustin ca PNL "a administrat prost pandemia si a omorat economia", iar presedintele Klaus Iohannis "abia" incepe sa negocieze la Bruxelles banii europeni pentru relansarea economica pe care liberalii "deja i-au impartit din vorbe romanilor". "Cand pui economia pe ultimul loc nu obtii decat…

- Liderii PSD sustin ca PNL "a administrat prost pandemia si a omorat economia", iar presedintele Klaus Iohannis "abia" incepe sa negocieze la Bruxelles banii europeni pentru relansarea economica pe care liberalii "deja i-au impartit din vorbe romanilor"."Cand pui economia pe ultimul loc nu…

- Liderii Uniunii Europene s-au reunit la Bruxelles pentru un Summit la care vor negocia bugetul UE și fondul de relansare economica. Este prima intalnire la care șefii de stat și de guvern participa in persoana, de la debutul pandemiei, pana acum discuțiile intre liderii UE avand loc in sistem de videoconferința.…

- Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene se intalnesc vineri la Bruxelles la un summit pentru relansarea economiei afectate de coronavirus. Se asteapta negocieri dificile, timp de doua, chiar trei zile. Din februarie, astfel de evenimente au avut loc doar prin videoconferinta, reaminteste…

- Sefii de stat si de guvern din tarile UE nu au reusit vineri sa ajunga la un acord cu privire la pachetul de redresare economica in urma pandemiei COVID-19, un rezultat asteptat, dar care impune organizarea unui nou summit la jumatatea lunii iulie, transmite agentia EFE. Reuniunea din…