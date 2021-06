Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ultranationalist al Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbata ca Uniunea Europeana se transforma într-un „imperiu” care contravine intereselor natiunilor de pe continentul european, relateaza EFE și Agerpres.„În loc de Europa natiunilor, la Bruxelles…

- Organizatii ale jurnalistilor sloveni au lansat o colecta in sprijinul agentiei de presa nationale STA, lipsita de finantare de la bugetul de stat de catre premierul Janez Jansa. Potrivit AFP, obiectivul este de a strange suma de doua milioane de euro, care ar fi trebuit sa-i fie alocata in acest an,…

- Personalul medical din autospeciala sanitara aflata in coloana militara poloneza ce participa la exercitiul Dacia 21 Livex a acordat, miercuri, primul ajutor unor persoane implicate intr-un accident rutier, in zona localitatii Baraganu, la 20 de kilometri de Slobozia, informeaza Agerpres . Vehiculele…

- Reteaua de socializare Instagram, care apartine grupului Facebook, le permite, de miercuri, utilizatorilor sa filtreze mesajele primite, pentru a elimina cuvintele si expresiile injurioase, un nou pas pentru platforma de a oferi garantii in lupta impotriva hartuirii online, relateaza AFP. ,,In masura…

- Pandemia de coronavirus a inceput sa faca ravagii și in Suedia. In ultima saptamana, in aceasta țara s-au inregistrat cele mai multe cazuri noi de Covid-19 pe cap de locuitor din Europa. De asemenea, a crescut foarte mult și numarul pacienților internați la terapie intensiva. Tara aflata in nordul Europei,…

- Zeci de cazuri de cheaguri de sange neobișnuite, aparute dupa vaccinarea cu serul AstraZeneca, au fost semnalate in UE și Marea Britanie, astfel ca instituțiile de reglementare au admis o posibila relație cauza-efect intre campaniile de imunizare și aceste probleme foarte rare. Experții consultați de…