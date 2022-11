Sumele încasate nejustificat de ANAF, restituite! Ce penalități vor fi plătite către contribuabili Persoanele care au facut plați catre bugetul de stat fara ca acestea sa fie datorate iși vor putea recupera banii de la ANAF, la cerere, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea solicitarii. In plus, Fiscul va fi obligat sa restituie din oficiu, in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii […] The post Sumele incasate nejustificat de ANAF, restituite! Ce penalitați vor fi platite catre contribuabili first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social Masuri convenite in Coaliție pentru 2023: creșterea punctului de pensie, indexarea alocațiilor, sprijin pentru pensionari, a 13-a indemnizație pentru persoanele cu handicap, vouchere sociale noiembrie 22, 2022 12:08 Creșterea punctului de pensie cu 12,5%, actualizarea alocațiilor de stat pentru…

- Dupa ce anul acesta Fiscul a luat la control influencerii și romanii care se posteaza in vacanțe și in mașini scumpe pe rețelele de socializare, acum a venit randul stomatologilor. Se pare ca 80% dintre ei nu iși declara veniturile, iar ANAF-ul s-a hotarat sa-i controleze. ANAF va trimite atat cabinetelor…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges reamintește contribuabililor urmatoarele prevederi legislative, referitoare la impozitul pe dividende: Potrivit art. 28 alin. (8^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata: “Persoanele juridice care opteaza pentru repartizarea trimestriala…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca Raiffeisen Bank urmeaza sa restituie sumele recalculate in raport cu cele incasate cu titlu de dobanzi, in urma unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). Astfel, sumele care urmeaza sa fie inapoiate…

- Camera Deputatilor a adoptat, ca for decizional, proiectul privind aprobarea Ordonantei Guvernului 37/2022 referitor la reforma in domeniul sanatatii, stabilind, intre altele, ca persoanele neasigurate beneficiaza de aceleasi servicii ca si persoanele asigurate in vederea efectuarii testarii pentru…

- ANPC a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a solutionat definitiv cauza prin care se constatau practici comerciale incorecte ale Raiffeisen Bank SA, menite a afecta interesele financiare ale consumatorilor, decizia instantei confirmand Ordinul nr.837/20.10.2017…

- Graficul prezentat la inceputul programului de autoritati stabilea ca voucherele de alimente vor fi incarcate cu bani in perioada 17 octombrie și 21 octombrie. Tot atunci, se face si actualizarea listelor cu potentiali noi beneficiari ai voucherelor de alimente, de catre Ministerul Muncii și verificarea…

- Economie 29 de contribuabili verificați in luna august de inspecția fiscala septembrie 21, 2022 09:35 In realizarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, structurile de inspecție fiscala din cadrul AJFP Teleorman au verificat in luna august 2022 un numar…