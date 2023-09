Stiri pe aceeasi tema

- 33 de drone kamikaze au atacat Kievul azi-noapte, cel mai puternic atac de acest fel din primavara și pana acum. 26 dintre drone au fost doborate de apararea antiaeriana a capitalei ucrainene. Intre timp, Ministerul rus al Apararii a anunțat ca apararea antiaeriana a distrus 8 drone lansate de Ucraina…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken, 61 de ani, va vizita Kievul, miercuri, 6 septembrie, a anunțat publicația ucraineana Zerkalo Nedeli („Oglinda saptamanii”), care citeaza surse guvernamentale. Presa americana nu a difuzat, la ora redactarii acestei știri, nicio informație legata de acest…

- Potrivit informatiilor, 130 de oficiali din Niger, membri ai partidului presedintelui indepartat de la putere Mohamed Bazoum, au fost arestati de junta aflata la putere, informeaza Rador.Mohamed Bazoum este el insusi in custodia armatei, dar luni au fost date publicitatii fotografii cu presedintele,…

- Doi civili au murit si alti sapte au fost raniti in urma unui bombardament al Ucrainei in zone ale regiunii Donetk, controlate de separatisti, afirma un oficial susținut de Rusia citat de CNN. „Doua persoane au fost ucise astazi (miercuri – n.r.) ca urmare a bombardamentelor efectuate de formațiunile…

- Noi precizari despre livrarea bombelor cu fragmentare pentru Ucraina, in razboiul contra Rusiei SUA au confirmat deja ca vor furniza munitii cu fragmentatie Ucrainei. Se depașește astfel un prag important privind tipurile de armament oferite Kievului pentru a se apara impotriva Rusiei.„Este o decizie…

- In timp ce eforturile Kievului s-au concentrat pana acum pe recucerirea teritoriului din sudul si estul Ucrainei, Zelenski a afirmat intr-un interviu pentru CNN (intreg materialul disponibul aici) ca obiectivul sau final este eliberarea Crimeei, peninsula anexata de Rusia in 2014 prin incalcarea dreptului…

- Comisarul pentru drepturile omului de pe langa Parlamentul de la Kiev, Dmitro Lubinetk, sustine ca Ungaria a incalcat dreptul international umanitar preluand 11 prizonieri de razboi ucraineni din Rusia și neavertizand Ucraina despre acest lucru. In plus, a subliniat Lubinetk, Budapesta pregatește acum…

- UE iși are radacinile in efortul de a pune capat razboiului in Europa, dar cea mai recenta discuție este legata de efortul de a finanța producția și livrarea a un milion de obuze de artilerie in Ucraina pentru ca forțele militare ale Kievului sa se poata apara impotriva invadatorilor ruși. Acesta reprezinta…