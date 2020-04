Sumă record pentru șomajul tehnic din aprilie – 21 de milioane de lei Angajatorii din Gorj vor primi 21 de milioane de lei pentru șomajul tehnic din luna aprilie. Este estimarea conducerii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj. Au fost colectate solicitarile de la marii angajatori din județul Gorj și s-a stabilit ca peste 17.000 de persoane vor beneficia de indemnizația de șomaj tehnic, aferenta lunii aprilie. Sumele vor fi platite luna viitoare. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj, angajatorii mai au timp sa depuna solicitarile pentru a beneficia de sumele care vor fi virate de la bugetul de stat. „Bugetul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

