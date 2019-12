Sumă COLOSALĂ - Câți bani fac firmele din TĂIEREA pădurilor din România Afacerile din domeniul exploatarilor forestiere si prelucrarii lemnului vor atinge in 2019 cel mai ridicat nivel din istorie, iar cele peste 6.000 de firme care activeaza in acest sector vor inregistra afaceri estimate la peste 2,5 miliarde de euro, cu peste 100 milioane de euro mai mult decat in anul trecut, arata o analiza realizata de compania de consultanta Frames, conform News.ro. Citește și: Ludovic Orban RASPUNDE acuzațiilor GRAVE facute de PSD: Mi-a venit ca o manușa invitația O statistica recenta, data publicitatii de Greenpeace, estima ca Romania pierde in fiecare ora… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

