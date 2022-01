Suferință imensă și revoltă după înmormântarea fetiței ucise - Polițistul care a lovit-o pe trecerea de pietoni, în libertate | VIDEO La doar 11 ani, Raisa a murit intr-un accident tragic. Fetita si prietena ei Marina se intorceau de la scoala cand o masina de politie le-a lovit in plin pe o trecere de pietoni. Sute de oameni, rude, prieteni, colegi de școala sau simpli trecatori, au condus-o pe ultimul drum.Parinții Raisei sunt ingenuncheați de durere. La fel și colegii de școala, dar și prietenii, prezenți in numar mare la inmormantare. Copila, care s-a stins mult prea devreme, iși va dormi somnul de veci in cimitirul din Chitila. VIDEO | Fetița ucisa de polițist pe trecerea de pietoni, condusa pe ultimul drum - Imagini tulburatoare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini la capataiul Raisei, fetița de 11 ani ucisa pe o trecere de pietoni de mașina condusa de un polițist, pe Bulevardul Laminorului din București. Sute de oameni s-au strans la Biserica „Tuturor Sfinților” de pe strada Hotin, din Sectorul 1 al Capitalei, unde a avut loc slujba de inmormantare.…

- Oamenii s-au adunat in fața Secției de poliție nr. 5 din Capitala și și striga „Vrem dreptate!”, „Ieșiți afara din sectiile de politie!”.In fața secției de poliției, pe trotuar și pe gardul instituției au fost puse mai multe afișe cu mesajul „Dreptate pentru Raisa!” și lumanari in memoria fetiței de…

- Moartea fulgeratoare a Raisei, fetița de doar 13 ani, care a fost ucisa chiar pe trecere de prietoni de catre un agent de Poliție a indoliat intreaga țara. Astazi, sute de oameni au ieșit revoltați in strada , astfel ca au mers in fața Secției 5 a Poliției din Capitala unde și-au facut vocea auzita,…

- Au aparut imagini revoltatoare care au șocat intreaga țara de la accidentul in timpul caruia un polițist a ucis pe trecerea de pietoni o fetița in varsta de 13 ani. In imagini se vede cum omul legii o verifica pe copila cu piciorul sa vada daca mai traiește. Copila a fost resuscitata timp de 20 de minute,…

- Poliția Capitalei vine cu noi precizari in cazul accidentului mortal care a avut loc, joi, in București. In acest caz a fost demarata o ancheta. In urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reamintim ca un agent de poliție aflat la volanul…

- FOTO| Cine este polițistul care a omorat o fetița pe trecerea de pietoni și a dat cu piciorul in cadavru pentru a verifica daca traiește FOTO| Cine este polițistul care a omorat o fetița pe trecerea de pietoni și a dat cu piciorul in cadavru pentru a verifica daca traiește Accidentul tragic din București,…

- Politistul care a accidentat mortal, joi, in București, o fata de 13 ani pe trecerea de pietoni a fost pus sub acuzare de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Au aparut imagini revoltatoare care au șocat intreaga țara de la accidentul in timpul caruia un polițist a ucis pe trecerea de pietoni o fetița in varsta de 13 ani. In imagini se vede cum omul legii o verifica pe copila cu piciorul sa vada daca mai traiește. Copila a fost resuscitata timp de 20 de minute,…