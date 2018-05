Stiri pe aceeasi tema

- Suedezii vor primi prin posta de la autoritati o brosura cu masurile ce trebuie luate in caz de conflict sau de catastrofa naturala, in contextul relatiilor tensionate dintre Rusia si Occident, relateaza AFP.Editata, la solicitarea guvernului, in 13 limbi, brosura, intitulata "In caz de criza…

- Fortele Aeriene din Statele Unite au acordat companiei Lockheed Martin un contract in valoare de 928 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unei rachete de croaziera hipersonice, in contextul rivalitatii cu Rusia si China, care au anuntat proiecte...

- Livrarea de sisteme americane de rachete Patriot catre Polonia ar putea constitui o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Polonia a semnat miercuri, la Varsovia, contractul de achizitionare a sistemului antiracheta american Patriot, in valoare de 4,75 miliarde de dolari (3,8 miliarde de euro), pentru modernizarea fortelor sale armate in fata amenintarii reprezentate de Rusia, scrie agerpres.ro.