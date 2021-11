Suedia: Prestigiosul Institut Karolinska șterge numele oamenilor de știință rasiști Prestigiul Institut Karolinska din Stockholm, care gazduiește comisia responsabila de acordarea Premiului Nobel pentru Medicina, va redenumi unele dintre cladiri și doua strazi care au fost numite dupa oameni de știința rasiști ​​sau pro-nazisti, a anunțat el marți, citat de AFP.

La finalul lucrarilor unei comisii desemnate anul trecut de institutul de cercetare, rectorul a anunțat într-un comunicat de presa ca a decis sa redenumeasca o încapere, o cladire și o strada care poarta numele lui Anders Retzius (1796 -1860) și fiul sau Gustaf (1842-1919).

&"Au reprezentat valori care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bateristul Ronnie Tutt, care a cantat cu Elvis Presley din 1969 pana la decesul starului, a murit pe 16 octombrie, la varsta de 83 de ani, potrivit BBC. Sotia lui, Donna, a declarat pentru TMZ ca muzicienul a murit sambata, din cauze naturale, in casa lui din Tenessee, dupa ce de multa vreme suferea…

- Peste 50.000 de vizitatori au trecut pragul parcului tematic de la deschiderea sa, in vara acestui an. 42 de dinozauri in marime naturala sunt atractia celor care vin sa cunoasca lumea fabuloasa a supradimensionarii. Parcul tematic are o suprafata de peste 15.000 mp si este structurat pe 6 continente…

- Cercetatorii David Julius si Ardem Patapoutian au castigat premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicina pe 2021 "pentru descoperirea receptorilor de temperatura si atingere”, potrivit Comitetului Nobel, reunit, luni, la sediul Institutului Karolinska din Stockholm. Secretarul Comitetului Nobel,…

- Graurul este o pasare nu foarte iubita in randul cultivatorilor, pentru ca poate face pagube semnificative in recolte și plantații. Pasarea graur este o pasare calatoare ce poate fi vazuta in țara noastra de primavara devreme, pana toamna tarziu.Descopera curiozitați și lucruri mai puțin știute despre…

- Intr-o lume muzicala marcata de dominația comercialului și a mediocritații, „Sarbatoarea muzicii” devine o pledoarie minunata pentru un week-end lipsit de constrangerile ritmurilor care ne inunda auzul de pe toate frecvențele radiourilor. Și cum timpul este cel mai bun critic in lumea artelor, va propunem…

- In prezent, Polestar are un portofoliu format din doua modele și este prezent pe piețe precum Statele Unite, China, Canada, Belgia, Germania, Marea Britanie, Suedia, Olanda, Norvegia și Elveția. Oficialii producatorului suedez au anunțat deja ca urmeaza și altele, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Australia,…

- Ambasadorul Afganistanului in Bulgaria, Mohammad Saifi, spune ca situația din țara sa este mult mai grava decat iși poate imagina lumea, iar talibanii, care au preluat recent controlul, au inceput sa comita crime in randul civililor. Intr-un interviu pentru postul de televiziune bulgar Nova, diplomatul…

- 10 milioane de oameni vor cauta o ieșire din Afganistan - aceste cifre neoficiale vorbesc despre groaza din țara dupa ce talibanii au preluat puterea, potrivit ambasadorului Afganistanului în Bulgaria - dr. Mohammad Saifi, care a vorbit pentru postul de televiziune Nova de la Sofia, scrie publicația…