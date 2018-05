Suedia: Partidul Democraţii Suedezi (antiimigraţie), scor record înaintea alegerilor din septembrie (sondaj) Principalele trei partide din Suedia se afla la aproape acelasi nivel in optiunile electoratului, cu mai putin de patru luni inaintea alegerilor legislative, formatiunea antiimigratie Democratii Suedezi ajungand la cota record de 20%, conform unui sondaj publicat miercuri in cotidianul Dagens Nyheter, preluat de Reuters. Sprijinul electoratului fata de Democratii Suedezi a crescut de cand formatiunea a acces pentru prima data in parlament, in 2010, partidul fiind pe cale sa castige in acest an cel mai bun scor din istoria sa, dupa ce in 2014 a obtinut 14% din voturi. Cresterea numarului de solicitanti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

