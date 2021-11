Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o rocambolesca alegere-demisie timp de sapte ore saptamana trecuta, lidera social-democratilor suedezi Magdalena Andersson a fost realeasa luni prim-ministru de catre Parlament si va putea deveni oficial prima femeie ce va ocupa acest post, relateaza France Presse. Pana acum ministru…

- Premierul social-democrat al Suediei, Stefan Lofven, va demisiona în viitorul apropiat, relateaza Agerpres citând DPA. O purtatoare de cuvânt a lui Lofven a declarat duminica agentiei germane de presa ca prim-ministrul îsi va înainte demisia la începutul saptamânii…