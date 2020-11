Stiri pe aceeasi tema

- Țara care pana acum a surprins cu atitudinea relaxata cu privire la masurile impuse pentru prevenirea raspandirii COVID-19 și-a schimbat radical abordarea. Luni, autoritațile din Suedia au anunțat ca limiteaza reuniunile publice la maxim opt persoane, din cauza cresterii numarului de noi infectari.

- Potrivit datelor furnizate de catre DSP Buzau, astazi, 5 noiembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 4261; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 3287; Numarul total…

- Pana astazi, 14 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 164.477 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 122.714 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.016 cazuri noi…

- Pana astazi, 7 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 142.570 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 111.564 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.958 de cazuri…

- Ludovic orban a declarat la un eveniment la care a participat miercuri dimineata ca in acest moment, in Romania se pot face zilnic peste 35.000 de teste iar numarul paturilor de ATI destinate pacienților cu COVID-19 se apropie de 1.100. "Din momentul apariției informațiilor despre virusul…