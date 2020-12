Stiri pe aceeasi tema

- Suedia se confrunta cu un al doilea val al pandemiei de COVID care a impins la capacitate maxima personalul medical si sectiile de Terapie Intensiva. Autoritatile din Stockholm au cerut asistenta armatei, dupa ce 99% din paturile de ATI sunt ocupate, informeaza Financial Times. Suedia a raportat 1.400…

- Suedia adopta noi restricții pentru a evita raspandirea virusului in randul populației. Autoritațile au anunțat, luni, ca limiteaza reuniunile publice la maxim opt persoane in fata cresterii numarului de contaminari, o premiera de la inceputul pandemiei, potrivit Financial Times.„Nu mergeti la sala…

- Zece pacienți intubați in Secția Terapie Intensiva de la Spitalul de Urgența Piatra Neamț și-au pierdut viața, sambata seara, intr-un incendiu izbucnit in interiorul secției in care se aflau in total 16 pacienți covid in stare grava. Cifrele au fost confirmate, la 20.41, de ministrul Sanatații, Nelu…

- Zece pacienți intubați in Secția Terapie Intensiva de la Spitalul de Urgența Piatra Neamț și-au pierdut viața, sambata seara, intr-un incendiu izbucnit in interiorul secției in care se aflau in total 16 pacienți covid in stare grava. Cifrele au fost confirmate, la 20.41, de ministrul Sanatații, Nelu…

- Creșterea rapida a numarului de cazuri de infectare și de spitalizari in Suedia pare sa arate ca predicția lui Anders Tegnell, care aștepta un val epidemic mai bland in aceasta toamna, nu s-a indeplinit, scrie Financial Times. O admite chiar agenția de sanatate publica de la Stockholm, in vreme ce criticii…

- Suedia va prelungi controalele la frontiere de la 12 noiembrie pana in luna mai a anului viitor, ca urmare a situatiei securitatii, a anuntat joi guvernul de la Stockholm, potrivit Reuters.''Amenintarea terorista este inca la un nivel ridicat si evaluarea noastra generala este ca la frontierele…

- Meciul amical de fotbal Suedia - Rusia, programat pentru 8 octombrie la Stockholm, se va disputa in cele din urma la Moscova, guvernul suedez refuzand sa faca o exceptie de la restrictiile de calatorie din afara UE luate in contextul pandemiei de coronavirus, a anuntat miercuri Federatia suedeza…

- ”Stockholm a inregistrat o creștere evidenta a numarului de cazuri de Covid, la toate categoriile de varsta. Discutam cu autoritațile sanitare din capitala, sa vedem daca este nevoie sa introducem noi masuri pentru a reduce transmisia virusului”, a declarat epidemiologul-șef al Suediei, Anders Tegnell,…